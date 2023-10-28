Сапрыкин Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапрыкин Павел Михайлович

Сапрыкин Павел Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапрыкин Михаил Пахомович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.02.1914

Сын: Сапрыкин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Сапрыкина Прасковья Ивановна

Подгорное, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close