Сапрыкин Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сапрыкин Михаил Пахомович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.1914
Сын: Сапрыкин Алексей Павлович
Мать ребёнка: Сапрыкина Прасковья Ивановна
Подгорное, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно