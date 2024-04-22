Вершинина (Архипова) Александра Никитична
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
18.07.1921
ЗАГС Селитьба
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно