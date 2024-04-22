Вершинина (Архипова) Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Архипова) Александра Никитична

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
18.07.1921

Муж: Вершинин Фёдор Иванович

ЗАГС Селитьба
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Фёдор Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Фёдор Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Фёдор Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
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