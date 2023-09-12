Игонин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1909
Сын: Игонин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Игонина Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
18.08.1915
Дочь: Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Игонина Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно