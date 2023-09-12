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Игонин Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игонин Михаил Васильевич

Мать: Игонина Устиния Иосифовна

Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Игонин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Игонина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
18.08.1915

Дочь: Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Игонина Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игонина Екатерина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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