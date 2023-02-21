(Курносова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1928
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Викторов Афонасий
с. Ануйск, Смоленский район Алтайский край
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Викторов Афонасий
Рождение ребёнка
1935
Сын: Викторов Александр
Отец ребёнка: Викторов Афонасий
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Викторов Афонасий