(Курносова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курносова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1928

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Викторов Афонасий

с. Ануйск, Смоленский район Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Викторов Афонасий

Рождение ребёнка
1935

Сын: Викторов Александр

Отец ребёнка: Викторов Афонасий

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Викторов Афонасий

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