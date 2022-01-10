Иванов Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1945
Дата смерти10.01.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1945
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.07.1980
Рождение ребёнка
14.03.1982
Сын: Иванов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Иванова (Алонцева) Нина Анатольевна
Смерть
10.01.2022