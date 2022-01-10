Иванов Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1945

Дата смерти

10.01.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1945

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
18.07.1980

Жена: Иванова (Алонцева) Нина Анатольевна

Рождение ребёнка
14.03.1982

Сын: Иванов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Иванова (Алонцева) Нина Анатольевна

Смерть
10.01.2022

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