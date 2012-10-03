Блинов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1922
Дата смерти03.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1922
Рождение ребёнка
28.09.1948
Рождение ребёнка
08.10.1952
Рождение ребёнка
23.01.1957
Рождение ребёнка
24.01.1960
Рождение ребёнка
14.04.1963
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Мария Филипповна
Смерть
03.10.2012