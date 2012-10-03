Блинов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1922

Дата смерти

03.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1922

Отец: Блинов Иван Кондратьевич

Мать: Блинова Екатерина Андреяновна

Рождение ребёнка
28.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
08.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
23.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
24.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
14.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Мария Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Мария Филипповна

Смерть
03.10.2012
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