Македонская София
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1960
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1960
Отец: Македонский Дмитрий
Мать: Македонская Вита
Рождение ребёнка
03.07.1979
Дочь: Хаджиогло Сафта Лилия Анатольевна
Отец ребёнка: Хаджиогло Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаджиогло Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Хаджиогло Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хаджиогло Анатолий