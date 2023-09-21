Македонская София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакедонская София

Македонская София

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1960

Отец: Македонский Дмитрий

Мать: Македонская Вита

Рождение ребёнка
03.07.1979

Дочь: Хаджиогло Сафта Лилия Анатольевна

Отец ребёнка: Хаджиогло Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаджиогло Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Хаджиогло Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаджиогло Анатолий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close