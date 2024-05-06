Горбатюк (Лыпач) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатюк Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Горбатюк Василий Яковлевич
с. Попiвцi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатюк Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Горбатюк Василий Яковлевич
с. Попiвцi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатюк Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Горбатюк Василий Яковлевич
с. Попiвцi
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1960
Сын: Горбатюк Николай Васильевич
Отец ребёнка: Горбатюк Василий Яковлевич
с. Попiвцi