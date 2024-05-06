Горбатюк (Лыпач) Анна Ивановна 1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбатюк (Лыпач) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатюк Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Горбатюк Василий Яковлевич

с. Попiвцi
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатюк Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Горбатюк Василий Яковлевич

с. Попiвцi
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатюк Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Горбатюк Василий Яковлевич

с. Попiвцi
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатюк Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
04.09.1960

Сын: Горбатюк Николай Васильевич

Отец ребёнка: Горбатюк Василий Яковлевич

с. Попiвцi

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