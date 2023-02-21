(Калашникова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калашникова) Елена

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Место рождения

поч. Кожемятский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашников Агап

Мать: не указана

поч. Кожемятский
Бракосочетание
1785

Муж: Глушков Василий

Рождение ребёнка
1786

Сын: Глушков Игнат

Отец ребёнка: Глушков Василий

Рождение ребёнка
1788

Сын: Глушков Елистрат

Отец ребёнка: Глушков Василий

д. Глушковы Круглыжской волости Вятской губернии
Рождение ребёнка
1789

Сын: Глушков Григорий

Отец ребёнка: Глушков Василий

Рождение ребёнка
1791

Сын: Глушков Самуил

Отец ребёнка: Глушков Василий

Рождение ребёнка
1794

Сын: Глушков Викуль

Отец ребёнка: Глушков Василий

Рождение ребёнка
1804

Сын: Глушков Ефрем

Отец ребёнка: Глушков Василий

Рождение ребёнка
1805

Сын: Глушков Антон

Отец ребёнка: Глушков Василий

Смерть
Неизвестно
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