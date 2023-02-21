(Калашникова) Елена
Место рожденияпоч. Кожемятский
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калашников Агап
Мать: не указана
поч. Кожемятский
Бракосочетание
1785
Муж: Глушков Василий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Глушков Игнат
Отец ребёнка: Глушков Василий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Глушков Елистрат
Отец ребёнка: Глушков Василий
д. Глушковы Круглыжской волости Вятской губернии
Рождение ребёнка
1789
Сын: Глушков Григорий
Отец ребёнка: Глушков Василий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Глушков Самуил
Отец ребёнка: Глушков Василий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Глушков Викуль
Отец ребёнка: Глушков Василий
Рождение ребёнка
1804
Сын: Глушков Ефрем
Отец ребёнка: Глушков Василий
Рождение ребёнка
1805
Сын: Глушков Антон
Отец ребёнка: Глушков Василий
Смерть
Неизвестно