Шива (Полянко) Любовь
Место рождения
Дата рождения19.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1969
Отец: Полянко Иван Григорьевич
Мать: Полянко Елена Елесеевна
Бракосочетание
15.11.1987
Муж: Шива Данил
Рождение ребёнка
22.04.1989
Сын: Шива Александр
Отец ребёнка: Шива Данил
Рождение ребёнка
22.05.1990
Дочь: Бондарь Татьяна
Отец ребёнка: Шива Данил
Рождение ребёнка
02.10.1991
Сын: Шива Петр
Отец ребёнка: Шива Данил
Рождение ребёнка
13.06.1993
Сын: Шива Анатолий
Отец ребёнка: Шива Данил
Рождение ребёнка
19.10.1994
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Шива Данил
Рождение ребёнка
06.02.1996
Дочь: Вероника
Отец ребёнка: Шива Данил
Рождение ребёнка
27.07.1998
Сын: Шива Даниил
Отец ребёнка: Шива Данил
Рождение ребёнка
21.12.1999
Дочь: Ангелина
Отец ребёнка: Шива Данил
Рождение ребёнка
07.09.2002
Дочь: Милана
Отец ребёнка: Шива Данил
Образование
Неизвестно
среднее
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область