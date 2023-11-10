Шива (Полянко) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шива (Полянко) Любовь

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

19.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1969

Отец: Полянко Иван Григорьевич

Мать: Полянко Елена Елесеевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
15.11.1987

Муж: Шива Данил

Рождение ребёнка
22.04.1989

Сын: Шива Александр

Отец ребёнка: Шива Данил

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
22.05.1990

Дочь: Бондарь Татьяна

Отец ребёнка: Шива Данил

Рождение ребёнка
02.10.1991

Сын: Шива Петр

Отец ребёнка: Шива Данил

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
13.06.1993

Сын: Шива Анатолий

Отец ребёнка: Шива Данил

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
19.10.1994

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Шива Данил

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
06.02.1996

Дочь: Вероника

Отец ребёнка: Шива Данил

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
27.07.1998

Сын: Шива Даниил

Отец ребёнка: Шива Данил

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
21.12.1999

Дочь: Ангелина

Отец ребёнка: Шива Данил

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
07.09.2002

Дочь: Милана

Отец ребёнка: Шива Данил

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Образование
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
среднее
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
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