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Авдотья Венедиктова

Место рождения

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кривяшов Венедикт (Веденей) Иванов

Мать: Васса Алексеева

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Смерть
Неизвестно