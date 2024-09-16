Макарченко Борис Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарченко Борис Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1973

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1947 г.р.

Жена

1985 г.р.
1976 г.р.

Дети

2000 г.р.
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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1973

Отец: Макарченко Олег Валентинович

Мать: Макарченко (Чалик) Мальвина Авнеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Либрехт) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Райтенбах) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
03.05.2000

Дочь: (Райтенбах) Мария Борисовна

Мать ребёнка: (Райтенбах) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
09.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Райтенбах) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
07.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Либрехт) Анастасия

Рождение ребёнка
11.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Либрехт) Анастасия

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