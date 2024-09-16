Макарченко Борис Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Либрехт) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.2000
Дочь: (Райтенбах) Мария Борисовна
Мать ребёнка: (Райтенбах) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
09.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Райтенбах) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
07.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Либрехт) Анастасия
Рождение ребёнка
11.10.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Либрехт) Анастасия