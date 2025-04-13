Бугров Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1847 и 1852
Дата смерти21.01.1915
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1852
Отец: Бугров Андрей Николаевич
Мать: Бугрова Ирина Михайловна
Бракосочетание
23.01.1872
Рождение ребёнка
07.09.1873
Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна
Рождение ребёнка
25.12.1877
Сын: Бугров Степан (Стефан) Иванович
Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна
Рождение ребёнка
05.07.1880 ст.
Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна
Рождение ребёнка
14.12.1882
Сын: Бугров Петр Иванович
Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна
Рождение ребёнка
29.07.1884
Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна
Рождение ребёнка
28.12.1886
Дочь: Бугрова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна
Рождение ребёнка
01.08.1889
Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна
Рождение ребёнка
28.06.1892
Рождение ребёнка
14.08.1893
Рождение ребёнка
14.01.1901
Смерть
21.01.1915