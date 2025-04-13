Бугров Иван Андреевич Между 1847 и 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бугров Иван Андреевич

Место рождения

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Между 1847 и 1852

Дата смерти

21.01.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1852

Отец: Бугров Андрей Николаевич

Мать: Бугрова Ирина Михайловна

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
23.01.1872

Жена: Бугрова Федосья Герасимовна

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.09.1873

Сын: Бугров Федор Иванович

Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.12.1877

Сын: Бугров Степан (Стефан) Иванович

Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.07.1880 ст.

Сын: Бугров Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.12.1882

Сын: Бугров Петр Иванович

Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.07.1884

Сын: Бугров Василий Иванович

Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.12.1886

Дочь: Бугрова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.08.1889

Сын: Бугров Антоний Иванович

Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.06.1892

Сын: Бугров Павел Иванович

Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.08.1893

Сын: Бугров Павел Иванович

Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.01.1901

Сын: Бугров Павел Иванович

Мать ребёнка: Бугрова Федосья Герасимовна

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
21.01.1915
Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

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