Акулина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Катерина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Павел Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Григорий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Попелково, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1822
Сын: Степан Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Дмитриев
Смерть
1827