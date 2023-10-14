Акулина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Катерина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
1818

Сын: Павел Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Григорий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Попелково, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Степан Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Дмитриев

Смерть
1827
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