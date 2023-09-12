Веселовский Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти04.04.1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1831
Сын: Веселовский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Веселовская Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Дочь: Анисимова Фиона Ивановна
Мать ребёнка: Веселовская Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1855