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Веселовский Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

04.04.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1831

Сын: Веселовский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Веселовская Александра Федоровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Дочь: Анисимова Фиона Ивановна

Мать ребёнка: Веселовская Александра Федоровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселовская Александра Федоровна

Смерть
04.04.1855
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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