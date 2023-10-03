Крестинин Николай Владимирович
Место рожденияБольшое Петелино
Дата рождения18.05.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1926
Отец: Крестинин Владимир
Мать: не указана
Большое Петелино
Рождение ребёнка
21.10.1955
Сын: Крестинин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Крестинина Мария
Веймар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крестинин Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Крестинина Мария
Смерть
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область