Крестинин Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестинин Николай Владимирович

Место рождения

Большое Петелино

Дата рождения

18.05.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1926

Отец: Крестинин Владимир

Мать: не указана

Большое Петелино
Рождение ребёнка
21.10.1955

Сын: Крестинин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Крестинина Мария

Веймар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крестинин Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Крестинина Мария

Смерть
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
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