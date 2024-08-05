Третьякова (?) Матрона Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьякова (?) Матрона Фёдоровна

Третьякова (?) Матрона Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

07.03.1847

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1725

Сын: Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Осипович (Иосифович)

Рождение
1790

Отец: Фёдор Иванович

Мать: Ирина Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Осипович (Иосифович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
08.12.1809

Дочь: (Третьякова (?)) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
24.11.1810

Сын: Третьяков (?) Александр Иванович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Третьяков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Губарева (Третьякова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
16.09.1816

Сын: Третьяков (?) Никита Иванович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
18.06.1818

Дочь: (Третьякова (?)) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Третьяков Иван Иванович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Николай Осипович (Иосифович)

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Николай Осипович (Иосифович)

Смерть
07.03.1847

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