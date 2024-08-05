Третьякова (?) Матрона Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти07.03.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Осипович (Иосифович)
Отец: Фёдор Иванович
Мать: Ирина Игнатьевна
Дочь: (Третьякова (?)) Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович
Сын: Третьяков (?) Александр Иванович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович
Сын: Третьяков Андрей Иванович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович
Дочь: Губарева (Третьякова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович
Сын: Третьяков (?) Никита Иванович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович
Дочь: (Третьякова (?)) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович
Сын: Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Николай Осипович (Иосифович)
Дочь: Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Николай Осипович (Иосифович)