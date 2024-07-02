Сычова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сычов Фёдор Давыдов
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Дочь: (Сычова) Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Сычов Фёдор Давыдов
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Сын: Сычёв (Сычов) Иосиф Фёдоров
Отец ребёнка: Сычов Фёдор Давыдов
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: (Сычова) Варвара Фёдорова
Отец ребёнка: Сычов Фёдор Давыдов
Смерть
Неизвестно