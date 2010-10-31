Ишкова (Щегленкова) Таисия (Анастасия) Андрианова
Место рождения
Дата рождения30.11.1918
Дата смерти31.10.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1918
Отец: Коровин Петр
Рождение ребёнка
24.01.1939
Дочь: Рыжда Светлана Михаиловна
Отец ребёнка: Ишкова Михаил Антонович
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
31.10.2010
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край