Ишкова (Щегленкова) Таисия (Анастасия) Андрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкова (Щегленкова) Таисия (Анастасия) Андрианова

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Место рождения

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

30.11.1918

Дата смерти

31.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1918

Отец: Коровин Петр

Мать: Щеглёнкока Мария Андреевна

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.01.1939

Дочь: Рыжда Светлана Михаиловна

Отец ребёнка: Ишкова Михаил Антонович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
31.10.2010
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
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