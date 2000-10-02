Кашпур (Ицко) Феодосия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1945
Дата смерти02.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1945
Отец: Ицко Петр Маркович
Мать: Ицко Анисья Тарасовна
Бракосочетание
18.10.1967
Рождение ребёнка
11.07.1968
Дочь: Крапивянкая Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Кашпур Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
13.05.1974
Отец ребёнка: Кашпур Виктор Николаевич
Смерть
02.10.2000