Кашпур (Ицко) Феодосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашпур (Ицко) Феодосия Петровна

Кашпур (Ицко) Феодосия Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1945

Дата смерти

02.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1945

Отец: Ицко Петр Маркович

Мать: Ицко Анисья Тарасовна

Бракосочетание
18.10.1967

Муж: Кашпур Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
11.07.1968

Дочь: Крапивянкая Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Кашпур Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
13.05.1974

Сын: Кашпур Роман Викторович

Отец ребёнка: Кашпур Виктор Николаевич

Смерть
02.10.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close