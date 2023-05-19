Власова (Попова) Ульяна Нестеровна
Место рождения
Дата рождения17.12.1911
Дата смерти13.04.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911
Отец: Попов Нестер Семенович
Мать: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
10.05.1937
Дочь: Поздеева Лидия Савватьевна
Отец ребёнка: Власов Савватий Васильевич
Среднее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.11.1938
Сын: Власов Василий Савватьевич
Отец ребёнка: Власов Савватий Васильевич
Рождение ребёнка
06.01.1942
Дочь: Светлана Савватьевна
Отец ребёнка: Власов Савватий Васильевич
Образование
Неизвестно
Окончила Архангельское педагогическое училище, приехала на работу в Усть-Цилемский район работать учителем начальных классов в д. Бугаево, награждена знаком "Отличник народного просвещения"
Смерть
13.04.1969
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми