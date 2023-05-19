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Власова (Попова) Ульяна Нестеровна

Место рождения

Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

17.12.1911

Дата смерти

13.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911

Отец: Попов Нестер Семенович

Мать: Анна Федоровна

Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.05.1937

Дочь: Поздеева Лидия Савватьевна

Отец ребёнка: Власов Савватий Васильевич

Среднее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.11.1938

Сын: Власов Василий Савватьевич

Отец ребёнка: Власов Савватий Васильевич

Рождение ребёнка
06.01.1942

Дочь: Светлана Савватьевна

Отец ребёнка: Власов Савватий Васильевич

Образование
Неизвестно
Окончила Архангельское педагогическое училище, приехала на работу в Усть-Цилемский район работать учителем начальных классов в д. Бугаево, награждена знаком "Отличник народного просвещения"
Смерть
13.04.1969
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми