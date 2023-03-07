Наймушина (Лекомцева) Нина Андреевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1911
Дата смерти03.05.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1911
Бракосочетание
08.02.1935
Рождение ребёнка
02.04.1938
Сын: Наймушин Геннадий Фёдорович
Отец ребёнка: Наймушин Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.08.1940
Дочь: Клюевская Людмила Фёдоровна
Отец ребёнка: Наймушин Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.03.1947
Рождение ребёнка
01.02.1951
Рождение ребёнка
15.12.1953
Смерть
03.05.1994
Чайковский, Чайковский, Пермский край