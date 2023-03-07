Наймушина (Лекомцева) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушина (Лекомцева) Нина Андреевна

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Место рождения

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.01.1911

Дата смерти

03.05.1994

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1938 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1911

Отец: Лекомцев Андрей Алексеевич

Мать: Лекомцева Мартемьянова Евдокия Климентьевна

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
08.02.1935

Муж: Наймушин Фёдор Дмитриевич

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.04.1938

Сын: Наймушин Геннадий Фёдорович

Отец ребёнка: Наймушин Фёдор Дмитриевич

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.08.1940

Дочь: Клюевская Людмила Фёдоровна

Отец ребёнка: Наймушин Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наймушин Фёдор Дмитриевич

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наймушин Фёдор Дмитриевич

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наймушин Фёдор Дмитриевич

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
03.05.1994
Чайковский, Чайковский, Пермский край
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