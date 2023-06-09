Сельская Мария Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сельская Мария Викентьевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1878

Дата смерти

После 1924

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Сельская Валерия-Схолястика Ивановна

Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Иоганн, Ян)-Роберт Иванович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сельский Генрих-Феликс Иванович

Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Иоганн, Ян)-Роберт Иванович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сельская Иоанна (Иоганна, Янина) Ивановна

Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Иоганн, Ян)-Роберт Иванович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сельский Виктор Иванович

Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Иоганн, Ян)-Роберт Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Сельская Елена Ивановна

Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Иоганн, Ян)-Роберт Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сельский Иван-Бедикт Иванович

Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Иоганн, Ян)-Роберт Иванович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сельский Эдуард Иванович

Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Иоганн, Ян)-Роберт Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сельский Иван (Иоанн, Иоганн, Ян)-Роберт Иванович

Смерть
После 1924