Сельская Мария Викентьевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиПосле 1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Иоганн, Ян)-Роберт Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Сельская Елена Ивановна
Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Иоганн, Ян)-Роберт Иванович
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Иоганн, Ян)-Роберт Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1924