Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Afanasieff Nikita G

Мать: Afanasieff Tatiana

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