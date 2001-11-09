Ланина Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланина Анастасия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.2001

Отец: не указан

Мать: Ланина Светлана Леонидовна

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