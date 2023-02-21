Райфурак Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Райфурак Григорий
Отец ребёнка: Райфурак Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896
Сын: Райфурак Пантелеймон Федорович
Отец ребёнка: Райфурак Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Райфурак Василий Федорович
Отец ребёнка: Райфурак Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Федоровна
Отец ребёнка: Райфурак Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно