Артемьев Михаил Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти06.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1938
Сын: Артемьев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Артемьева Евгения
Хотцы, Любытинский район, Новгородская область
Смерть
06.12.1941
Ленинградская обл., Мгинский р-н, р.п. Мга ; Россия, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Мга, гражданское кладбище ; Ленинградская обл., Киришский р-н, д. Мга