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Артемьев Михаил Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

06.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1938

Сын: Артемьев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Артемьева Евгения

Хотцы, Любытинский район, Новгородская область
Смерть
06.12.1941
Ленинградская обл., Мгинский р-н, р.п. Мга ; Россия, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Мга, гражданское кладбище ; Ленинградская обл., Киришский р-н, д. Мга