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Ермаков Александр Иванович

Место рождения

д.Липовка, Альшеевский р-н

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Ермаков Иван Петрович

Мать: Стефанида Павловна

д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Ермакова Александра Васильевна

д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
1959

Сын: Ермаков Евгений Александрович

Мать ребёнка: Ермакова Александра Васильевна

д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Галина Александровна

Мать ребёнка: Ермакова Александра Васильевна

д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Ермакова Александра Васильевна

д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Ермакова Александра Васильевна

д.Липовка, Альшеевский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Александра Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Приютово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно