Ермаков Александр Иванович
Место рожденияд.Липовка, Альшеевский р-н
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Ермаков Иван Петрович
Мать: Стефанида Павловна
д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Ермакова Александра Васильевна
д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
1959
Сын: Ермаков Евгений Александрович
Мать ребёнка: Ермакова Александра Васильевна
д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Галина Александровна
Мать ребёнка: Ермакова Александра Васильевна
д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Ермакова Александра Васильевна
д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Ермакова Александра Васильевна
д.Липовка, Альшеевский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Приютово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно