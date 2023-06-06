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Володина (Костина) Ирина Викторовна
Володина (Костина) Ирина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.03.1960
Пол
Женский
Отец
Костин Виктор Семенович
Мать
Костина Любовь
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1960
Отец:
Костин Виктор Семенович
Мать:
Костина Любовь
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