Басова (Пирогова) (Пирогова) Антонина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басова (Пирогова) (Пирогова) Антонина Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Пирогов Герасим Стефанович

Мать: Пирогова (черникова) Анна Андреевна

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