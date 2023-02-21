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Басова (Пирогова) (Пирогова) Антонина Герасимовна
Басова (Пирогова) (Пирогова) Антонина Герасимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Женский
Отец
Пирогов Герасим Стефанович
1902 г.р.
Мать
Пирогова (черникова) (Черникова) Анна Андреевна
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Пирогов Герасим Стефанович
Мать:
Пирогова (черникова) Анна Андреевна
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