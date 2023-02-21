Muchnik (Goldenfun) Ester — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Muchnik (Goldenfun) Ester

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Место рождения

Bessarabia, Romania

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Bessarabia, Romania
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Rita

Отец ребёнка: Muchnik Samuel (Shmil)

Лэпушна, Хынчештский район
Рождение ребёнка
1929

Сын: Muchnik Moshe Monya

Отец ребёнка: Muchnik Samuel (Shmil)

Лэпушна, Хынчештский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Muchnik Samuel (Shmil)

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1941
Балта, Одеська область
Причина смерти: Холокост | Yad Vashem Pages of Testimony
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