Muchnik (Goldenfun) Ester
Место рожденияBessarabia, Romania
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Bessarabia, Romania
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Rita
Отец ребёнка: Muchnik Samuel (Shmil)
Рождение ребёнка
1929
Сын: Muchnik Moshe Monya
Отец ребёнка: Muchnik Samuel (Shmil)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1941
Балта, Одеська область
Причина смерти: Холокост | Yad Vashem Pages of Testimony