Шемятина Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1916
Сын: Шемятин Константин Андреевич
Отец ребёнка: Шемятин Андрей Алексеевич
Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.04.1924
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Шемятин Андрей Алексеевич
Смерть
Неизвестно