Шемятина Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемятина Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1916

Сын: Шемятин Константин Андреевич

Отец ребёнка: Шемятин Андрей Алексеевич

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.04.1924

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Шемятин Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно