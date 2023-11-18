Жучкова (Сафонова) Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Сафонов Иван Ильич
Бракосочетание
20.01.1904
второй брак для мужа
Рождение ребёнка
1905
Сын: Жучков Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Жучков Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
18.08.1908
Дочь: Жучкова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Жучков Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
30.04.1911
Дочь: Жучкова Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Жучков Гавриил Андреевич
Смерть
После 1911