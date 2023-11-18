Жучкова (Сафонова) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жучкова (Сафонова) Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1911

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Сафонов Иван Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1904

Муж: Жучков Гавриил Андреевич

второй брак для мужа
Рождение ребёнка
1905

Сын: Жучков Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Жучков Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
18.08.1908

Дочь: Жучкова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Жучков Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
30.04.1911

Дочь: Жучкова Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Жучков Гавриил Андреевич

Смерть
После 1911
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