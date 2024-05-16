Баяндин Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Баяндин Яков Андреевич
Мать: не указана
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
02.02.1796
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8
Смерть
Неизвестно