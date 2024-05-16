Баяндин Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаяндин Дмитрий Яковлевич

Баяндин Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Баяндин Яков Андреевич

Мать: не указана

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
02.02.1796

Жена: Боталова Мария Парфёновна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.