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Тищенко Константин Иванович
Тищенко Константин Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.07.2001
Пол
Мужской
Отец
Тищенко Иван Петрович
1965 г.р.
Мать
Шкуропий Светлана Николаевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2001
Отец:
Тищенко Иван Петрович
Мать:
Шкуропий Светлана Николаевна
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