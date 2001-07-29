Тищенко Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТищенко Константин Иванович

Тищенко Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.2001

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2001

Отец: Тищенко Иван Петрович

Мать: Шкуропий Светлана Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close