Новожилов Ларион Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Ларион Егоров

Место рождения

д. Харламова, Терсюкской слободы

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Новожилов Егор Матвеев

Мать: Новожилова Марфа Силина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилова Ирина Лукьяновна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Новожилов Степан Ларионов

Мать ребёнка: Новожилова Ирина Лукьяновна

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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