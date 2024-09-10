Новожилов Ларион Егоров
Место рожденияд. Харламова, Терсюкской слободы
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Новожилов Егор Матвеев
Мать: Новожилова Марфа Силина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Новожилов Степан Ларионов
Мать ребёнка: Новожилова Ирина Лукьяновна
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно