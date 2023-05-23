Асеев Михаил Федорович
Место рожденияс. Дурово-Бобрик Льговского района Курской области
Дата рождения14.?.1913
Дата смерти21.04.1993
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.1913
Отец: Асеев Федор Григорьевич
Мать: Асеева Дарья Васильевна
с. Дурово-Бобрик Льговского района Курской области
Назван в честь князя черниговского
Рождение ребёнка
17.02.1939
Дочь: Машкина Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Асеева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шостка Анна Михайловна
Мать ребёнка: Асеева Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асеева Мария Петровна
Крещение
Неизвестно
Крестный крестьянин Стефан Михайлович Асеев села Кромские Быки
Смерть
21.04.1993
Деревня Машкино, Суджанского Района Курской Области