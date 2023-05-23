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Асеев Михаил Федорович

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Место рождения

с. Дурово-Бобрик Льговского района Курской области

Дата рождения

14.?.1913

Дата смерти

21.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.1913

Отец: Асеев Федор Григорьевич

Мать: Асеева Дарья Васильевна

с. Дурово-Бобрик Льговского района Курской области
Назван в честь князя черниговского
Рождение ребёнка
17.02.1939

Дочь: Машкина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Асеева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шостка Анна Михайловна

Мать ребёнка: Асеева Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асеева Мария Петровна

Крещение
Неизвестно
Крестный крестьянин Стефан Михайлович Асеев села Кромские Быки
Смерть
21.04.1993
Деревня Машкино, Суджанского Района Курской Области