Сухарев Владимир Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарев Владимир Игоревич

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

15.04.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
29.10.2011

Жена: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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