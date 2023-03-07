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Сухарев Владимир Игоревич
Сухарев Владимир Игоревич
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Место рождения
Чита
, город Чита, Забайкальский край
Дата рождения
15.04.1990
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Чита
, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
29.10.2011
Жена: не указана
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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