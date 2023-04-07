Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1918

Дочь: Степенкова Варвара

Отец ребёнка: Куц Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куц Василий

Отец ребёнка: Куц Михаил

1921 г.р
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Куц Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куц Михаил

Смерть
Неизвестно