Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1918
Дочь: Степенкова Варвара
Отец ребёнка: Куц Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куц Василий
Отец ребёнка: Куц Михаил
1921 г.р
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Куц Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куц Михаил
Смерть
Неизвестно