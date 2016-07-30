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Федорова Агата Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.2016

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2016

Отец: Федоров Михаил Викторович

Мать: не указана