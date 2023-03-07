Кропачев Логин Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Кропачев Иван Андреев
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Кропачев Федор Львов
Мать ребёнка: Кропачева Парасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Ирина Логинова
Мать ребёнка: Кропачева Анна Егорова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Кропачев Иван (Иоанн) Логинов
Мать ребёнка: Кропачева Анна Егорова
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Кропачева Парасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Марфа Логинова
Мать ребёнка: Кропачева Парасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Кропачева Парасковья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кропачева Анна Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795