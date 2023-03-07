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Кропачев Логин Иванов

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Место рождения

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Кропачев Иван Андреев

Мать: Кропачева Марфа Леонтьева

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Кропачев Федор Львов

Мать ребёнка: Кропачева Парасковья Тимофеева

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Ирина Логинова

Мать ребёнка: Кропачева Анна Егорова

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кропачев Иван (Иоанн) Логинов

Мать ребёнка: Кропачева Анна Егорова

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Кропачев Яков Логинов

Мать ребёнка: Кропачева Парасковья Тимофеева

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Марфа Логинова

Мать ребёнка: Кропачева Парасковья Тимофеева

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кропачев Ефим Логинов

Мать ребёнка: Кропачева Парасковья Тимофеева

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропачева Анна Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропачева Парасковья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропачева Парасковья Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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