Скородумов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скородумов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ерохина Мария

Мать ребёнка: Скородумова Анастасия

Рождение ребёнка
08.02.1896

Сын: Алексеев Фёдор

Мать ребёнка: Скородумова Анастасия

Рождение ребёнка
1901

Сын: Скородумов Василий

Мать ребёнка: Скородумова Анастасия

Рождение ребёнка
22.03.1907

Сын: Скородумов Александр

Мать ребёнка: Скородумова Анастасия

Смерть
1910