Скородумов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ерохина Мария
Мать ребёнка: Скородумова Анастасия
Рождение ребёнка
08.02.1896
Сын: Алексеев Фёдор
Мать ребёнка: Скородумова Анастасия
Рождение ребёнка
1901
Сын: Скородумов Василий
Мать ребёнка: Скородумова Анастасия
Рождение ребёнка
22.03.1907
Сын: Скородумов Александр
Мать ребёнка: Скородумова Анастасия
Смерть
1910