Куликова Соломония Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокопий ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1871
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Куликов Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
07.10.1872
Дочь: Пелагия Иванова
Отец ребёнка: Куликов Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
25.02.1874
Отец ребёнка: Куликов Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
30.04.1876
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Куликов Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
13.01.1878
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Куликов Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Куликов Иван Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно