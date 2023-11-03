Куликова Соломония Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Соломония Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопий ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1871

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Куликов Иван Прокопьев

Рождение ребёнка
07.10.1872

Дочь: Пелагия Иванова

Отец ребёнка: Куликов Иван Прокопьев

Рождение ребёнка
25.02.1874

Сын: Куликов Тарасий Иванов

Отец ребёнка: Куликов Иван Прокопьев

Рождение ребёнка
30.04.1876

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Куликов Иван Прокопьев

Рождение ребёнка
13.01.1878

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Куликов Иван Прокопьев

Рождение ребёнка
1884

Сын: Куликов Федор Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Прокопьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Иван Прокопьев

Смерть
Неизвестно
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