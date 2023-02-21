Журавлева Екатерина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1858 ст.
Сын: Журавлев Никонор Васильевич
Отец ребёнка: Журавлев Василий Михайлович
Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Журавлев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Журавлев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Журавлев Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно