Журавлева Екатерина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Екатерина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1858 ст.

Сын: Журавлев Никонор Васильевич

Отец ребёнка: Журавлев Василий Михайлович

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Журавлев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Журавлев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Журавлев Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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