Губатый Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.06.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губатый Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Губатая Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богинская Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Губатая Валентина Михайловна
Смерть
14.06.2002