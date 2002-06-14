Губатый Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГубатый Владимир

Губатый Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губатый Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Губатая Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богинская Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Губатая Валентина Михайловна

Смерть
14.06.2002

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