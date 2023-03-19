Болтушина Параскева Екимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Болтушина Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Болтушин Ефим Семенович
Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно