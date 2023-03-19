Болтушина Параскева Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолтушина Параскева Екимовна

Болтушина Параскева Екимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Болтушина Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Болтушин Ефим Семенович

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болтушин Ефим Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close