Зорин Юрий Демидович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зорин Юрий Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
28.04.1977

Сын: Зорин Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Зорина Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
25.12.1981

Сын: Зорин Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: Зорина Людмила Владимировна

Смерть
Неизвестно

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