Зорин Юрий Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1977
Сын: Зорин Андрей Юрьевич
Мать ребёнка: Зорина Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
25.12.1981
Сын: Зорин Игорь Юрьевич
Мать ребёнка: Зорина Людмила Владимировна
Смерть
Неизвестно