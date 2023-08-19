Козлов Роман Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Роман Григорьевич

Козлов Роман Григорьевич

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

29.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Козлов Григорий Семёнович

Мать: Козлова Варвара Васильевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.05.1881

Дочь: Козлова Ирина Романовна

Мать ребёнка: Козлова Марфа Афонасьевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.04.1882

Дочь: Козлова Елена Романовна

Мать ребёнка: Козлова Марфа Афонасьевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.09.1884

Дочь: Козлова Вера Романовна

Мать ребёнка: Козлова Марфа Афонасьевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.10.1887

Дочь: Чирикова Анастасия Романовна

Мать ребёнка: Козлова Марфа Афонасьевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Марфа Афонасьевна

Смерть
29.05.1915
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
От кровоизлияния из горла.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close