Козлов Роман Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти29.05.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Рождение ребёнка
07.05.1881
Дочь: Козлова Ирина Романовна
Мать ребёнка: Козлова Марфа Афонасьевна
Рождение ребёнка
15.04.1882
Дочь: Козлова Елена Романовна
Мать ребёнка: Козлова Марфа Афонасьевна
Рождение ребёнка
13.09.1884
Дочь: Козлова Вера Романовна
Мать ребёнка: Козлова Марфа Афонасьевна
Рождение ребёнка
26.10.1887
Дочь: Чирикова Анастасия Романовна
Мать ребёнка: Козлова Марфа Афонасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1915
От кровоизлияния из горла.