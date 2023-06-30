Мартынов Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1988
Дочь: Мартынова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Мартынова Людмила Геннадьевна
Рождение ребёнка
09.06.1989
Дочь: Мартынова Яна Владимировна
Мать ребёнка: Мартынова Людмила Геннадьевна
Рождение ребёнка
27.08.1990
Сын: Мартынов Роман Владимирович
Мать ребёнка: Мартынова Людмила Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно