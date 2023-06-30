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Мартынов Владимир Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1988

Дочь: Мартынова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Мартынова Людмила Геннадьевна

Рождение ребёнка
09.06.1989

Дочь: Мартынова Яна Владимировна

Мать ребёнка: Мартынова Людмила Геннадьевна

Рождение ребёнка
27.08.1990

Сын: Мартынов Роман Владимирович

Мать ребёнка: Мартынова Людмила Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Людмила Геннадьевна

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