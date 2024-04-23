Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.08.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1889
Отец: Иван Ефимович
Мать: Гликерия Сидоровна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1889
Бракосочетание
09.02.1907
Муж: Георгий Логвинович
Рождение ребёнка
15.12.1907
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Логвинович
Рождение ребёнка
13.05.1909
Сын: Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Логвинович
Рождение ребёнка
14.04.1912
Сын: Савва Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Логвинович
Рождение ребёнка
28.06.1915
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Логвинович