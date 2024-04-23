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Ефросинья Ивановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

23.08.1889

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1889

Отец: Иван Ефимович

Мать: Гликерия Сидоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1889
Бракосочетание
09.02.1907

Муж: Георгий Логвинович

Рождение ребёнка
15.12.1907

Дочь: Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Логвинович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1909

Сын: Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Логвинович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.04.1912

Сын: Савва Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Логвинович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1915

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Логвинович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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